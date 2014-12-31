《中国企业债发行日程表》--12月31日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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高安市城市 8 7 -- 8.20% AA- 12/30-1/6 兴业证券
建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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浙江新昌投资 6 7 12/30簿记建档 *6.95% AA- 12/31-1/7 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保)
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陕西西咸新区 10 7 12 /30簿记建档 *6.89% AA 1/5-1/7 海通证券
泾河新城开发建设集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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准格尔旗国有 17 7 12/30簿记建档 *6.54% AA 12/31-1/7 国信证券
资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供抵押担保)
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广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券
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吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券
资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保)
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国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等
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贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券
湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金)
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常州天宁 12 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券
建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券
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乌鲁木齐 10 6 中止发行 -- AA -- 信达证券
国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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湖南省中小企业 3.22 6 推迟发行 -- AA -- 大通证券
集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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钦州开发 8 4 12/30簿记建档 *7.80% AA 12/31-1/6 国海证券
投资集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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淮安清河新区 5 4 12/26簿记建档 8.05% AA 12/29-12/31 交通银行
投资发展 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
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