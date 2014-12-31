《分析》2014年盛宴过后，美股投资者可能面临宿醉

标准普尔500企业明年上半年的获利预期并不那么乐观：目前对第一季与第二季获利成长预估分别为5.3%与5.9%。

“如果没有获利撑腰，也没有货币政策的助力，那么何必要以较2000年以来很多情况下更高的价格购买股票？”美国康乃狄格州JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示。

不过，对2014年的获利预期终究太过悲观：2013年12月31日，预计今年标准普尔500成分股的每股盈余为120.89美元。根据路透数据，随着第四季财报季即将到来，实际与预估每股盈余为126.50美元。

第四季到目前为止，预估值已经下降，主要受能源业一片惨淡拖累；但可能因燃料成本下滑而得利的产业，尤其是包括许多零售商在内的非必需消费产业，并未见到预期中随之而来的回暖。这个区块目前的季度成长预估为8%，较10月1日预估的13.9%下滑。

尽管有此警讯，但在美国经济提速的情况下，预期市场偏空的看法并不多。12月初一项对华尔街分析师的路透调查显示，标准普尔500指数料将于2015年底触及2,200点。经过12月的大涨后，那意味着在一年的短线起伏之中，只需要一小波涨势就能达成预估。然而，2014年也不是全无挫折，不过这一年终将亮丽收尾。

“2014年春季，市场有三个月的时间一无所成。从夏天到秋天，市场还是没太大起色，而在10月谷底时年线也基本持平，”纽约BTIG LLC首席策略师Dan Greenhaus表示。