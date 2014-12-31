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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 16:10 BJT

欧洲央行：执委普雷特称当前刺激政策可能不足以重振经济--报载

路透法兰克福12月31日 - 欧洲央行执委普雷特表示，近期的货币刺激政策可能不足以重振经济，尤其是因为油价疲弱或推动通胀在2015年大部分时间里降至负值。

普雷特称，欧洲央行正密切监控油价下跌对物价稳定前景的影响，但也表示假如还有降息空间，欧洲央行委员应该已经一致同意降息。

他表示，“如果我认为还有必要进一步放松政策，而且如果我愿意在可能情况下降息，那么购买主权债是唯一选项的事实就不会难倒我。”(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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