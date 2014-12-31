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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 16:57 BJT

新加坡经济：2014年经济增长2.8%--总理

政府此前预估新加坡经济2014年成长约3%。

李显龙还表示，经济成长率“将低于以往常见水准”，部分是因为政策收紧，包括对外籍工人的政策。

新加坡政府有意减轻对外籍劳工的依赖，这导致就业市场紧张并带来薪资上涨压力。（完）

(编译 朱晓军/高琦 审校 艾茂林)
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