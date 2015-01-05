台湾数据：12月PMI降至16个月新低50.0，生产与新订单指数同挫

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
路透台北1月5日 - 以下为汇丰台湾12月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2014年12月 2014年11月
50.0 51.4
**12月PMI值为50.0；生产与新订单指数同时下滑，为2013年8月以来首见。
**12月厂商快速减少在制品与存货，速度为2012年9月以来最快。
**12月厂商大幅调降商品售价，幅度为2013年5月以来最大，因生产成本锐减。
附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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