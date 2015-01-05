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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：12月PMI降至16个月新低50.0，生产与新订单指数同挫

路透台北1月5日 - 以下为汇丰台湾12月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年12月 2014年11月

50.0 51.4

**12月PMI值为50.0；生产与新订单指数同时下滑，为2013年8月以来首见。

**12月厂商快速减少在制品与存货，速度为2012年9月以来最快。

**12月厂商大幅调降商品售价，幅度为2013年5月以来最大，因生产成本锐减。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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