台湾数据：12月PMI降至16个月新低50.0，生产与新订单指数同挫

**12月PMI值为50.0；生产与新订单指数同时下滑，为2013年8月以来首见。

**12月厂商快速减少在制品与存货，速度为2012年9月以来最快。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)