《路透晚报》--12月31日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：今日逢假期休市。

--中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现

中国股市沪综指周三收升逾2%至近五年新高，全年则劲扬五成录得五年来最佳表现。分析师指出，临近元旦长假，当前场内存量资金对盘面影响相对稳定，盘中板块分化现象依然明显，权重蓝筹股强势带动股指屡创新高，中小盘股压力仍较大。沪综指收报3,234.68点，大涨68.86点或2.18%，此前收盘高点为2010月1日19日的3,246.87点；该指数12月累计升20.57%，创逾七年半最大单月涨幅，2014年全年则劲扬52.87%；上证A股今日成交4,320亿元人民币，上个交易日为4,370亿元。

--香港股市：恒指收高，年线上扬1.3%

香港股市在半天交易后收高，2014年年线收官上扬1.3%。这是2007年以来香港较大陆股指表现最大差距，上证综指今年收涨约50%。恒生指数上涨0.4%，至23,605.04点。恒生国企指数涨1.2%，至11,984.69点。 恒生国企指数今年上涨11%，受中国市场涨势提振。

--汇市：美元2014年表现抢眼，美指料涨12%创九年最大升幅

美元兑一篮子主要货币2014年料上扬12%，有关美国升息的预期可能在来年增强美元的魅力。美元今年的涨幅将是2005年以来最大，那一年美元大涨将近13%。美联储料将升息，而欧洲和日本将实施刺激计划，这种政策的分化推动美元指数今年触及八年新高，并且可能仍将是2015年的一个重要主题。最近稳健的经济数据强化了这样的观点：美国经济改善程度足以使美联储考虑在2015年年中升息。

0842GMT时，美元指数报89.954，周二曾触及90.325，为2006年以来最高水平。

美元兑美元指数篮子中的其他货币(欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗及瑞郎)今年都有望录得涨幅，突显出美元2014年全线走坚表现。美元兑澳元、新西兰元及挪威克朗今年亦录得涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌向57美元，需求疑虑盖过供应中断的影响

布兰特原油价格跌向每桶57美元，中国制造业数据疲弱和需求疑虑带来的影响盖过利比亚供应中断的影响。0843GMT，布兰特原油下跌0.9美元至每桶57.00美元，美国原油跌0.58美元至每桶53.54美元。

--全球金市：金价升向每盎司1,200美元，今年年线料基本收平

金价升向每盎司1,200美元，守住隔夜涨幅，外界对希腊未来在欧元区命运的疑虑引发一波股市下跌，也提振了对黄金的避险买盘。在经历走势动荡的2013年后，金价今年料基本收平。2013年金价收跌近三分之一，为13年以来年线首次下滑。0845GMT时，现货金报每盎司1,198.76美元。

--金属期市：期铜小幅下跌，今年料将创下三年来最大跌幅

期铜小幅走低，铜价今年恐将创下三年来最大年度跌幅，受累于对中国经济成长的担忧。今天为今年最后一个交易日。0846GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.09%，至每吨6,319.25美元。本周稍早一度跌至2010年6月以来最低位6,230美元。