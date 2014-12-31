中国公开市场：11月开展了SLO投放流动性，总规模达1,660亿元--央行

路透上海12月31日 - 中国人民银行周三公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具（SLO），向市场投放流动性。

刊登在央行网站的公告称，央行于11月20日和28日进行了六天期SLO,操作规模分别为710亿元和300亿元，利率分别为3.15%和3.28%;11月21日则进行了1-6天期SLO，操作规模为650亿元，利率为2.84%。

此为央行今年第二度使用SLO工具，此前其于2月27日使用了一次SLO回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。

央行在2013年初创设SLO后，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

央行创新型金融工具中，还包括常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)操作，今年首季央行累计开展SLF3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。9月和10月则通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)

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