中国公开市场：11月开展了SLO投放流动性，总规模达1,660亿元--央行

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透上海12月31日 - 中国人民银行周三公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具（SLO），向市场投放流动性。
刊登在央行网站的公告称，央行于11月20日和28日进行了六天期SLO,操作规模分别为710亿元和300亿元，利率分别为3.15%和3.28%;11月21日则进行了1-6天期SLO，操作规模为650亿元，利率为2.84%。
此为央行今年第二度使用SLO工具，此前其于2月27日使用了一次SLO回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。
央行在2013年初创设SLO后，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。
央行创新型金融工具中，还包括常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)操作，今年首季央行累计开展SLF3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。9月和10月则通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)
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(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译