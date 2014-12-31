更新版 1-台湾货币市场：短率高位回落，年底最后交易日市场轻松以对

* 拆款利率变化不大

* 短票利率高位大幅下移

* 大型银行多钱市场调度容易 (更新拆款数据与存单细节)

记者 林妙容

路透台北12月31日 - 台湾银行间短率周三已经明显下移。今日为年底最后交易日，银行端准备数字的不确定性因素已大致消除，可供应资金的银行变多，加上大型银行今日也因进钱而提供场上不少流动性，带动短率下滑。

市场交易人士指出，早盘部分银行的拆出利率已较上日有所回档，但高位利率变化不算太大，仍有0.65%的水准，主要是有资金缺口的金融机构也不愿在最后一个交易日过份议价，只求平顺过度。

〞下礼拜1月开始利率大概就回到0.44-0.45%左右了吧。〞一家本地银行交易员说。

市场人士指出，多数银行受年底调整数字的影响，将多余资金持续停留帐上，银行端资金满溢的情况将跨过年底，午后多数仅仅微调，预估下周起帐上的资金有机会大量释出，市场将重回宽松状态。

台湾央行午间公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%，略低于市场预期的0.605-0.625%，并较前次标售均标0.598%走低0.2基点，为连续第三个月走低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.392%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.450%，同于上日；一周拆款利率区间暂在0.388-0.670%，上日在0.390-0.670%；两周拆款市场暂成交在0.600-0.660%，上日在0.550-0.670%。

**跨年短票利率高位不再**

短票市场方面，今日票券商缺口不大，银行买气亦不弱，券源有些供不应求，短票高位利率成交不再，主要成交区间大幅滑落，提前反应月初和缓的资金情势。

一票券商交易主管指出，预期下周短票利率将持续滑落，今日已提前与银行端商定下周的交易利率，指标天期短票利率以平日成交区间低位0.60-0.61%议定，显示银行月初将重回寻求去化资金的常态。

〞今天市况很平顺，银行买票都很顺畅。〞一票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票主要利率区间在0.65-0.72%，上日在0.65-0.87%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.689%，前日平均利率在0.736%；60天自保短票买卖断平均成交利率上日落在0.722%，前日平均利率在0.76%。

台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,250亿台币相较，存单发行余额增1.5亿。 周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

下周央行存单到期总额为2兆73.1亿台币，落点分别为周一7,858.3亿、周二1,866.00亿、周三1,131.00亿、周四6,444.80亿及周五2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为309亿台币，累积超额准备为8,767亿台币、加计前期1%的超额准备为10,526亿台币。

**RP利率稳于高位**

债券市场附买回(RP)利率稳在高位。资调人士表示，今日是年底最后交易日，投信仍面临不小赎回压力，不过稍晚已见资金回流。

一证券商指出，相较于昨日不少同业直到中午才完成调度，今天状况似有好转迹象，上午10:00过后有看到投信资金回流，但何时能完成平帐还不确定。

〞被投信提解好多钱，让我措手不及。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，先前已与投信客户协调避开落点，且有新基金进场，因此今日的状况较昨日明显好转。

今日公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.65-0.68%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.48-0.53%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.61%。