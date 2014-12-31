《中国债市每日综述》现券窄幅波动作别2014，短期资金偏紧价格跳涨

* 现券收益率窄幅波动平淡收官2014年

* 资金中性偏紧，主要质押式回购利率最后一个交易日跳涨

* 受资金在途和存款偏离度指标考核等影响

* 机构年末亦倾向增加备付，午后资金需求仍不少

* 年后资金有望逐步回复宽松，现券预期相对乐观

路透上海12月31日 - 中国银行间市场周三现券平淡收官2014年，资金面总体中性偏紧。隔夜和七天质押式回购利率午后再跳涨，因最后一个交易日，部分机构受在途等因素影响，头寸变化较难控制，且机构年末亦倾向增加备付，午后短期资金需求仍不少，交投颇频繁。

交易员指出，现券收益率今日窄幅波动，成交一般，下周新年开市后将面临月初补缴存款准备金，预计下周初流动性仍难摆脱紧张态势，但此后回购利率有一定回落空间，现券在经济基本面和一季度配置力量支撑下，预期相对乐观。

“下午(资金)需求还是有的，供给并不多，有的(账)平的还在借，备付想留高一点。”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员也表示，年底企业走款进账等因素较难预期，加上存款偏离度考核指标影响，机构头寸仍存在变数，考虑到今日系统交易延时至晚间，部分机构关账时间也稍有延后。

“还可以，到5点左右基本都能平了，下午后来有股份制(银行)和邮储供应了一些资金，"该交易员称。

根据中债登和银行间同业拆借中心通知，今日系统关闭时间延长至21:00点。中债登并称，若大额支付系统尚未关闭，债券系统延至大额支付系统关闭为止。银行间市场正常闭市时间为16:30。

中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。

**现券预期向好**

现券市场相对资金市场表现较为平静，华东一商业银行交易员指出，今日为2014年最后一个交易日，整体交投并不活跃，但仍略好于此前预期，10年国开债仍有部分买盘。

该交易员对一季度现券表现持乐观预期，他指出，正面因素包括了资金面、基本面及年初配置盘支撑，下周开市度过月初5号补缴存准日后，资金面有望逐步回复宽松，另外，从今日公布的汇丰PMI数据看基本面，经济未明显好转，预计一季度经济整体表现也不会太理想。

汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。

中国央行最新季度例会则指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

现券方面，剩余期限约9.06年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.04%，上日为4.03%。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.772元人民币，较上日结算价涨0.24元或0.25%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7489 3.5176 +23.13 --

七天 4.9567 4.6368 +31.99 --

14天 5.9244 5.6737 +25.07 --

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2000 1.6000 -40.00 3,540.37

七天 0.7000 2.4900 -179.00 380.06

14天 2.8000 4.0000 -120.00 29.58

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5900 3.5500 +4.00 --

七天 4.8100 4.7400 +7.00 --

14天 5.8600 5.5600 +30.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.5280 3.3800 +14.80 --

七天 4.6390 4.6390 +0.00 --

三个月 5.1351 5.1398 -0.47 --