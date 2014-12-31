欧洲政经：欧元区不再肩负援救希腊的义务--梅克尔盟友

路透柏林12月31日 - 德国莱茵邮报周三刊登的专访显示，总理梅克尔所在党的高级成员Michael Fuchs称，欧元区政客们没有义务援救希腊，因为这个国家对于欧元区而言，已经不再具有系统重要性。

Fuchs还说，希腊政治家现在不能“要挟”区内的其他伙伴国。

“如果左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)认为他可以减少改革努力和撙节措施，那提供金援的三大机构将必须相应减少对希腊的信贷支援，” Fuchs说。

“我们必须援助希腊的时代已经结束。它没有再进行政治要挟的余地。希腊对欧元区而言已经不再具有系统重要性。”

这是迄今为止，德国高级政治家对希腊选民发出的最明确警告，如果希腊在明年初的大选后违背欧盟/IMF援助计划的条件，希腊有可能失去资助。

Michael Fuchs是梅克尔所在基督教民主党(CDU)的副议会领袖。(完)