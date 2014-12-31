欧洲股市：反弹收高，2014年全年累计上升3.9%

* FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，年线升幅为3.9%

* 在主要欧洲股指中，2014年仅有英国富时100指数下跌

路透伦敦12月31日 - 欧洲股市周三微幅上涨，扶助大部份地区股指将走势动荡的2014年升幅扩大。

泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数 上涨0.42%，报1,368.52点。2014年全年累计升幅为3.9%。

FTSEurofirst 300指数自12月16日至今累计上涨超过7%。许多投资者买入股票，因预期欧洲央行将在2015年初宣布买入主权债，即采取量化宽松政策(QE)，以重振欧元区经济。此举将拉低公债收益率，令股票的吸引力增强。

“我们预期，欧洲央行将在3月宣布采取量化宽松政策，”Phoebus TheologitesS首席投资长teppenWolf Capital说，“我们认为，尽管德国和其联盟反对，但欧洲央行实施量化宽松政策是不可避免的。”

2014年是走势震荡的一年，美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束其量化宽松计划，全球经济表现参差。欧元区和多个新兴市场的经济放慢。

荷兰建筑集团Ballast Nedam 周三领涨股市，该公司股价暴涨25%，此前公司收到潜在的并购或收购提议。

法国CAC-40指数 收涨0.64%，报4,272.75点，该指数2014年收位和年初水平基本一致。西班牙Ibex指数 年线上升3.7%，周三基本收平。德国股市 和意大利股市 周三休市。

英国富时100指数 周三上涨0.29%，报6,566.09点，在主要欧洲股指中，富时100指数是唯一一个年线下跌的股指，在2014年全年累计下跌2.7%，因富时100指数大量成份股来自能源和商品产业。

希腊股市 周三尾盘反弹，但在2014年全年累计大跌29%左右。希腊提早在1月25日举行大选，左翼激进联盟党可能在选举中胜出。