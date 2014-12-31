欧洲股市：反弹收高，2014年全年累计上升3.9%

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，年线升幅为3.9%
* 在主要欧洲股指中，2014年仅有英国富时100指数下跌
路透伦敦12月31日 - 欧洲股市周三微幅上涨，扶助大部份地区股指将走势动荡的2014年升幅扩大。
泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数 上涨0.42%，报1,368.52点。2014年全年累计升幅为3.9%。
FTSEurofirst 300指数自12月16日至今累计上涨超过7%。许多投资者买入股票，因预期欧洲央行将在2015年初宣布买入主权债，即采取量化宽松政策(QE)，以重振欧元区经济。此举将拉低公债收益率，令股票的吸引力增强。
“我们预期，欧洲央行将在3月宣布采取量化宽松政策，”Phoebus TheologitesS首席投资长teppenWolf Capital说，“我们认为，尽管德国和其联盟反对，但欧洲央行实施量化宽松政策是不可避免的。”
2014年是走势震荡的一年，美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束其量化宽松计划，全球经济表现参差。欧元区和多个新兴市场的经济放慢。
荷兰建筑集团Ballast Nedam 周三领涨股市，该公司股价暴涨25%，此前公司收到潜在的并购或收购提议。
法国CAC-40指数 收涨0.64%，报4,272.75点，该指数2014年收位和年初水平基本一致。西班牙Ibex指数 年线上升3.7%，周三基本收平。德国股市 和意大利股市 周三休市。
英国富时100指数 周三上涨0.29%，报6,566.09点，在主要欧洲股指中，富时100指数是唯一一个年线下跌的股指，在2014年全年累计下跌2.7%，因富时100指数大量成份股来自能源和商品产业。
希腊股市 周三尾盘反弹，但在2014年全年累计大跌29%左右。希腊提早在1月25日举行大选，左翼激进联盟党可能在选举中胜出。
不过，投资者大多认为，希腊市场带来的任何影响将会被欧洲央行在主权债危机后推出的措施所抑制，这些举措包括欧元区救助基金和欧洲央行购债计划。(完)
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路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。