南非汇市：兰特兑美元持平，2014年录得年线下跌

中国保险：强化监管力度持续整治市场乱象，严密防控风险--保监会
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透约翰内斯堡12月31日 - 南非兰特兑美元周三持平，2014年势将录得年线下跌，兰特兑重新走强的美元全年累计下跌超过10%，因南非未能摆脱基本面疲弱。
在1020 GMT，南非兰特兑美元 下跌0.03%，报11.5700，扭转上日升势，此前南非公布贸易逆差大幅缩窄。
南非周二公布，11月贸易逆差大幅缩窄至57亿兰特，10月经修订后为逆差216.3亿。
南非央行在上一次政策会议上维持借贷利率在5.75%不变，预计在2015年2月政策会议也按兵不动。
南非在2014年第一季经济萎缩，为2009年来首次，第二和第三季经济成长幅度不到2%。
罢工、长期电力供应不足、和南非政府预算及经常账不佳，令原本因风险资产厌恶情绪上升而措手不及的投资者对南非市场却步。
展望2015年，兰特和其他新兴市场预料将仍继续受压，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将升息，且中国经济增长前景减弱。(完)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *监利县丰源城市 9 7 4/27簿记建档 -- AA- 4/28-5/5 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= *遵义市播州区 15 7