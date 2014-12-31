南非汇市：兰特兑美元持平，2014年录得年线下跌

路透约翰内斯堡12月31日 - 南非兰特兑美元周三持平，2014年势将录得年线下跌，兰特兑重新走强的美元全年累计下跌超过10%，因南非未能摆脱基本面疲弱。

在1020 GMT，南非兰特兑美元 下跌0.03%，报11.5700，扭转上日升势，此前南非公布贸易逆差大幅缩窄。

南非周二公布，11月贸易逆差大幅缩窄至57亿兰特，10月经修订后为逆差216.3亿。

南非央行在上一次政策会议上维持借贷利率在5.75%不变，预计在2015年2月政策会议也按兵不动。

南非在2014年第一季经济萎缩，为2009年来首次，第二和第三季经济成长幅度不到2%。

罢工、长期电力供应不足、和南非政府预算及经常账不佳，令原本因风险资产厌恶情绪上升而措手不及的投资者对南非市场却步。

展望2015年，兰特和其他新兴市场预料将仍继续受压，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将升息，且中国经济增长前景减弱。(完)

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