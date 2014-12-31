美国债市：公债无惧美国经济好转，仍创下2011年以来表现最佳的一年

* 芝加哥PMI数据令人失望之后，美国公债上涨 * 美债今年回报创三年内最高 * 长债今年回报率达27% * 美国公债市场周三提前休市，迎接新年假期 路透纽约12月31日 - 美国公债周三以上涨结束了2014年，也是2011 年以来表现最佳的一年。让那些押注美债将因美国联邦储备理事会(美联 储/FED)接近升息而受冲击的投资人感到困惑。 许多投资人预计升息时间是在2015年上半年。 “今年对大多数人而言，真的是跌破眼镜，”D.A. Davidson Co副总 裁Mary Ann Hurley说。 根据巴克莱以周二收盘价计算，2014年美债回报率为4.95%，长债回 报率更达惊人的27.23%。 美国供应管理协会(ISM)周三公布12月芝加哥采购经理人指数(PMI)下 滑至7月来最低的58.3，分析师预估为60.1；11月为60.8。 数据公布后美债上涨。 在新年假期之前市况非常清淡。 尽管美国经济走强，但全球成长缓慢、通缩疑虑以及地缘政治紧绷， 都对今年的债市提供支撑。 “其实人们并不太计较全球现正面临的压力有多大，”Hurley说。 指标10年期美国公债收益率 已跌至2.17%，今年初时曾短 暂在3%以上。30年期美债收益率 从3.39%下滑至2.75%。 尽管美国经济扩张，但今年年初令人失望的经济成长率，使得美债在 2014年有一个强劲开端。 “春季中期时，经济非常令人失望。让人感觉2013年底时的经济成长 动能不会延续至2014年，”FTN Financial in Memphis利率分析师Jim Vo gel说。 美国今年第三季国内生产总值(GDP)增幅意外强劲，引起外界对经济 动能将在明年加速的期待。 Vogel说马来西亚航空客机在7月于乌克兰遭击落事件，也为美债制造 一波强大的避险买盘。 美债也受到油价下跌的助力。油价料将创下2008年以来最大年线跌幅 。 长期债券今年因安全资产的稀少性而受惠。与德国及日本可比公债相 比，投资美债的收益要大得多。 债市周三提前休市，周四将因新年假期而休市。 -----------------------1844 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.672 五年期公债 99-28/32 (+05/32) 1.653 10年期公债 100-23/32 (+06/32) 2.170 30年期公债 105-02/32 (+05/32) 2.750(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李婷仪 审校 李军)