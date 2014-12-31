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债券 | 2015年 1月 1日 星期四 03:32 BJT

美国债市：公债无惧美国经济好转，仍创下2011年以来表现最佳的一年

* 芝加哥PMI数据令人失望之后，美国公债上涨
    * 美债今年回报创三年内最高
    * 长债今年回报率达27%
    * 美国公债市场周三提前休市，迎接新年假期

    路透纽约12月31日 - 美国公债周三以上涨结束了2014年，也是2011
年以来表现最佳的一年。让那些押注美债将因美国联邦储备理事会(美联
储/FED)接近升息而受冲击的投资人感到困惑。
    
    许多投资人预计升息时间是在2015年上半年。
    
   “今年对大多数人而言，真的是跌破眼镜，”D.A. Davidson Co副总
裁Mary Ann Hurley说。
    
    根据巴克莱以周二收盘价计算，2014年美债回报率为4.95%，长债回
报率更达惊人的27.23%。
    
    美国供应管理协会(ISM)周三公布12月芝加哥采购经理人指数(PMI)下
滑至7月来最低的58.3，分析师预估为60.1；11月为60.8。 
数据公布后美债上涨。
    
    在新年假期之前市况非常清淡。
    
    尽管美国经济走强，但全球成长缓慢、通缩疑虑以及地缘政治紧绷，
都对今年的债市提供支撑。
    
    “其实人们并不太计较全球现正面临的压力有多大，”Hurley说。
    
    指标10年期美国公债收益率 已跌至2.17%，今年初时曾短
暂在3%以上。30年期美债收益率 从3.39%下滑至2.75%。
    
    尽管美国经济扩张，但今年年初令人失望的经济成长率，使得美债在
2014年有一个强劲开端。
    
    “春季中期时，经济非常令人失望。让人感觉2013年底时的经济成长
动能不会延续至2014年，”FTN Financial in Memphis利率分析师Jim Vo
gel说。
    
    美国今年第三季国内生产总值(GDP)增幅意外强劲，引起外界对经济
动能将在明年加速的期待。
    
    Vogel说马来西亚航空客机在7月于乌克兰遭击落事件，也为美债制造
一波强大的避险买盘。
    
    美债也受到油价下跌的助力。油价料将创下2008年以来最大年线跌幅
。
    
    长期债券今年因安全资产的稀少性而受惠。与德国及日本可比公债相
比，投资美债的收益要大得多。
    
    债市周三提前休市，周四将因新年假期而休市。
    
    -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (+01/32)     0.672
    五年期公债      99-28/32   (+05/32)     1.653
    10年期公债     100-23/32  (+06/32)     2.170
    30年期公债     105-02/32  (+05/32)     2.750(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]      

 (编译 李婷仪 审校 李军)
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