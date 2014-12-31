标题新闻：12月30日止当周美国货币市场基金资产增加125.7亿美元至2.754万亿美元--iMoneyNet

《中国2017年已发行企业债一览表》--4月20日

路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金