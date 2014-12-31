纽约期市：阿拉比卡咖啡期货脱离五个半月低位，2014年累计劲升50%

路透纽约/伦敦12月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三受年底买盘提振，价格从五个半月低位上涨，将2014年累计价格升幅扩大至50%，受助于全球最大的咖啡豆种植国巴西天气乾旱。在一个追踪19种商品表现的指数中，阿拉比卡咖啡期货的年度升幅最大。

原糖期货微幅下跌，至三个月低位，因油价走低而承压。库存充裕令原糖期货在2014年累计下跌11.5%，为连续第四年下跌。

纽约可可期货周三大跌2%，周二最新的交易商持仓报告显示，新的投机性多头头寸急剧增加。近月可可合约在2014年上升，为连续第三年上涨。

在周四新年假期前，市场交投清淡。

阿拉比卡咖啡期货在2014年走势震荡，因巴西乾旱损及当地的作物，提振阿拉比卡咖啡期货在10月初上涨至两年半高位。之后，因巴西降雨，对2015/16年作物受损的忧虑减弱，令阿拉比卡咖啡期货价格下跌。

尽管如此，到目前为止，在追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommodity CRB指数中，阿拉比卡咖啡期货的年度升幅最大。

周三，近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.8美分，或1.1%，结算报每磅1.6660美元，盘中跌至7月18日以来最低的1.64美元。

3月罗布斯塔咖啡 上涨10美元，结算报在每吨1,916美元，在2014年上涨13.8%，为2010年来最大的年度升幅，因全球需求强劲提供支撑。

糖方面，价格涨跌不一，原糖价格因油价下跌而受压。油价下跌令以甘蔗为原料的乙醇的竞争力下降。

近月3月原糖 下跌0.09美分，或0.6%，收报每磅14.52美分，盘中下跌至9月24日来最低的14.47美分。原糖在2014年下跌11.5%，连续第四年下跌。

3月白糖期货 上涨4.10美元，或1.1%，收报每吨391.20美元。今年白糖下跌12.9%，也是连续第四年下跌。

纽约3月可可价格 下挫62美元，或2.1%，收报每吨2,910美元，在2014年上涨7.4%。

伦敦5月可可 下跌4英镑，收报每吨1,953英镑，在2014年上升13.1%，连续第三年上升。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)