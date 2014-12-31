纽约期市：阿拉比卡咖啡期货脱离五个半月低位，2014年累计劲升50%

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透纽约/伦敦12月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三受年底买盘提振，价格从五个半月低位上涨，将2014年累计价格升幅扩大至50%，受助于全球最大的咖啡豆种植国巴西天气乾旱。在一个追踪19种商品表现的指数中，阿拉比卡咖啡期货的年度升幅最大。
原糖期货微幅下跌，至三个月低位，因油价走低而承压。库存充裕令原糖期货在2014年累计下跌11.5%，为连续第四年下跌。
纽约可可期货周三大跌2%，周二最新的交易商持仓报告显示，新的投机性多头头寸急剧增加。近月可可合约在2014年上升，为连续第三年上涨。
在周四新年假期前，市场交投清淡。
阿拉比卡咖啡期货在2014年走势震荡，因巴西乾旱损及当地的作物，提振阿拉比卡咖啡期货在10月初上涨至两年半高位。之后，因巴西降雨，对2015/16年作物受损的忧虑减弱，令阿拉比卡咖啡期货价格下跌。
尽管如此，到目前为止，在追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommodity CRB指数中，阿拉比卡咖啡期货的年度升幅最大。
周三，近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.8美分，或1.1%，结算报每磅1.6660美元，盘中跌至7月18日以来最低的1.64美元。
3月罗布斯塔咖啡 上涨10美元，结算报在每吨1,916美元，在2014年上涨13.8%，为2010年来最大的年度升幅，因全球需求强劲提供支撑。
糖方面，价格涨跌不一，原糖价格因油价下跌而受压。油价下跌令以甘蔗为原料的乙醇的竞争力下降。
近月3月原糖 下跌0.09美分，或0.6%，收报每磅14.52美分，盘中下跌至9月24日来最低的14.47美分。原糖在2014年下跌11.5%，连续第四年下跌。
3月白糖期货 上涨4.10美元，或1.1%，收报每吨391.20美元。今年白糖下跌12.9%，也是连续第四年下跌。
纽约3月可可价格 下挫62美元，或2.1%，收报每吨2,910美元，在2014年上涨7.4%。
伦敦5月可可 下跌4英镑，收报每吨1,953英镑，在2014年上升13.1%，连续第三年上升。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译