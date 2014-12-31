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货币新闻 | 2015年 1月 1日 星期四 05:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.89%，Nasdaq指数收跌0.87%

路透纽约12月31日 - 美国股市周三下跌，但标普500指数连续第三年录得双位数百分比升幅，因油价持续弱势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低160点，或0.89%，至17,823.07点；标准普尔500指数 跌21.45点，或1.03%，至2,058.90点；Nasdaq指数 跌41.39点，或0.87%，至4,736.05点。

在2014年，道指上涨7.5%，标普500指数大涨11.4%，NASDAQ指数劲升13.4%。

在2014年第四季，道指攀升4.6%，标普500指数大涨4.4%，NASDAQ指数劲涨5.4%。

在2014年12月，道指小跌0.03%，标普500指数下滑0.4%，NASDAQ指数挫跌1.2%。(完)
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