纽约期市：ICE期棉因CFTC报告创七周来最大单日跌幅，2014年劲跌28.8%

路透纽约12月31日 - 期棉周三录得七周来最大单日跌幅，因油价不断下跌，且美国政府数据显示投机者降低其净棉花空头头寸的幅度大于预期。

交投最活络的洲际交易所(ICE)-3月期棉 大跌1.71美分，或2.8%，收报每磅60.27美分，略高于此间市场稍晚触及的两周低位。今日是2014年最后的一个交易日。

近月棉花合约在2014年收低28.8%，为三年来最大年度跌幅，因主要消费国－中国政策变动令进口需求放缓，且主要产区农户增加了种植面积。

周四因新年假期，ICE棉花市场休市，周五将推迟开盘。

在周二市场收市后，美国商品期货交易委员会(CFTC)的交易商持仓报告显示，在期棉价格上升至六周高位期间，投机者将其净空头头寸下降至7月来最低水平。

Wedbush Securities棉花专家Sharon Johnson称，市场原本预计空头头寸将下降，但大幅减少9,522口至1,551口净空头，下降幅度大于预期，这促使棉花市场周三遭到抛售。

Johnson说，原油价格下跌至五年半低位，也向包括棉花在内的其他商品施压。

棉花价格被放大，因3月棉花合约在早盘和此间市场稍后也跌穿关键技术支撑水平，触动自动卖单，且令棉花合约价格挫跌至12月18日来最低的60.22美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)