美国股市：收低，但三大股指在2014年表现强劲

* VIX指数连续第四个交易日攀升

* 原油价格再度下跌

* 道指跌0.89%，标普500指数跌1.03%，Nasdaq指数跌0.87%

路透纽约12月31日 - 美国股市周三因油价持续弱势而下跌，但标普500指数连续第三年录得双位数百分比升幅。

在2014年，道指上涨7.5%，为连续第六年上涨。NASDAQ指数劲升13.4%。表现最佳的标普500指数成分股为西南航空 ，股价上涨124.6%，最差的是Transocean Ltd ，下跌62.9%。

股市在连涨八日累计上涨近6%之后，在新年来临之际丧失动能。

不过，标普500指数在过去九个交易日中有七天上涨，接连刷新日高及收盘高位记录，今年全年累计上涨11.4%。美股周四将休市一天。

“事实上，尽管有明显逆风可能轻易地把市场吹落多年高位，但市场仍然演出了强劲的一年。”Clearpool Group首席市场分析师Peter Kenny说。

明年股市的上涨难度可能变大，如果市场想继续创新高，获利成长加速是必要的。

能源板块再度成为投资者焦点。美国原油 结算下跌0.85美元至每桶53.27美元，是2009年5月以来最低。布兰特原油 结算跌0.57美元，报每桶57.33美元。

标普能源类股 周三跌0.8%，并以10%的跌幅成为表现最差的板块。Diamond Offshore 跌3.6%至36.71美元，Noble Corp 跌2.8%至16.57美元。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 大涨20.4点，为12月10日以来最大升幅，也日连续第四日上涨。

“部分原因可能是标普期权的季度到期，但有更多是与今天油价的下跌有关，”TD Ameritrade Holding Corp首席市场分析师J.J. Kinahan说。

Kinahan说，交易员也许想在去度假之前增加一些保护。

道琼工业指数 收低160点，或0.89%，至17,823.07点；标准普尔500指数 跌21.45点，或1.03%，至2,058.90点；Nasdaq指数 跌41.39点，或0.87%，至4,736.05点。

浏览主要资产年底表线图表：tmsnrt.rs/1K284ay

成交量清淡。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约52.1亿股，本月迄今日成交均值为69.5亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,000和1,105股，比率为1.81:1；Nasdaq市场下跌和上涨家数分别为1,571和1,194股，比率为1.32:1。

37家标普500指数成份股触及52周新高，6家触及新低；126家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35家触及新低。(完)