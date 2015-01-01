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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 06:41 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数上升，但劳动市场仍在走强

周三公布的其它数据显示，中西部地区制造业活动在12月降温，11月成屋待完成销售数据略有反弹，但这些都不足以改变2014年美国经济稳健收官的看法。

第三季经济成长步伐为11年来最快。

供应管理协会(ISM)-12月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至58.3，11月为60.8。数据高于50显示当地经济扩张。

“虽然接近年底成长动能略有趋缓，但经济在2015年来临之际的增长形势可能还是非常正面，”道明证券驻纽约的经济分析师Gennadiy Goldberg说。

此外，全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋待完成销售指数较上月增长0.8%。

美国初请失业金人数相关图表： link.reuters.com/dah52w

(完)

(编译 张涛/孙茉莉/郑茵 审校 龚芳/张荻)
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