《焦点》俄罗斯加强扶助战略性银行与企业，抵御经济危机

**支持银行业**

2008/2009年全球金融危机时，俄罗斯政府与央行向大型银行和企业注入了大量资金，其中包括VTB和Gazprombank。这一次，援助将更多地侧重于普京一些亲密盟友控制的企业。

例如Gennady Timchenko部分持有的Novatek，美国曾在3月指控前者可能与普京之间存在共同商业利益。

政府打算通过VTB和Gazprombank这些“具有战略重要性的”银行来支撑整体经济，因此这不大可能是最后一次增资。

亚马尔项目对于俄罗斯政府扩大在全球液化天然气(LNG)市场份额至为关键，法国的道达尔 和中国石油天然气集团公司 也参股了这个项目。同样重要的是，俄罗斯还须找到中国这样的新买家，以降低欧盟作为其传统天然气出口客户的重要程度。

Gazprombank表示，该银行向国家财富基金兑付无优先权存款的资金被政府用来购买该行的优先股。