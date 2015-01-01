《焦点》俄罗斯加强扶助战略性银行与企业，抵御经济危机

《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
**支持银行业**
2008/2009年全球金融危机时，俄罗斯政府与央行向大型银行和企业注入了大量资金，其中包括VTB和Gazprombank。这一次，援助将更多地侧重于普京一些亲密盟友控制的企业。
例如Gennady Timchenko部分持有的Novatek，美国曾在3月指控前者可能与普京之间存在共同商业利益。
政府打算通过VTB和Gazprombank这些“具有战略重要性的”银行来支撑整体经济，因此这不大可能是最后一次增资。
亚马尔项目对于俄罗斯政府扩大在全球液化天然气(LNG)市场份额至为关键，法国的道达尔 和中国石油天然气集团公司 也参股了这个项目。同样重要的是，俄罗斯还须找到中国这样的新买家，以降低欧盟作为其传统天然气出口客户的重要程度。
Gazprombank表示，该银行向国家财富基金兑付无优先权存款的资金被政府用来购买该行的优先股。
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 周 二收低2美分，报每蒲式耳4.54美元，分析师称因遭遇获利了结。 对堪萨斯州硬红冬麦产区周末遭遇雪暴后可能对作物造成严重伤害的 担忧继续支撑市场。 今日CBOT小麦期货预估成交量为204,373口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌1-1 /2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元，分析师称，因获利回补和技术性回落 。 交易员等待看到，部分周末被大雨淹没的玉米种植面积是否会被大豆 取代。 7月大豆期货 在40日移动均线切入位遇到阻力，在隔夜交易中升 穿位于20日波林格区间高端的技术阻力位。该合约自3月6日以来未在40日 移动均线切入位之上交易。 7月豆粕合约 收跌3.60美元，报每短吨315.00美元；CBOT-7月 豆油合约 收高0.46美分，报每磅32.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为144,862口，豆粕为77,561口，豆油为95, 800口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)