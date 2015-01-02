《焦点》俄罗斯加强扶助战略性银行与企业，抵御经济危机

银行Gazprombank表示，“这种转换使该行得以强化资本结构，并为拓展业务提供足够空间。”这些股票无表决权，因此现有股东权利不会受到影响。

VTB表示，预计到2015年第一季度末将再获得1,500亿卢布，以充实该行资本，并为政府批准的投资项目提供资金。

俄罗斯银行业者因卢布挫跌而受到重创。卢布下挫导致俄罗斯民众纷纷把存款兑换成硬通货，银行存款大量流失；与此同时，卢布下挫还使俄罗斯国内企业为海外债务还本付息的成本大幅上升。

上周，俄当局大幅增加对中型银行Trust Bank的援助力度，称将提供至多24亿美元贷款对其实施救助。

根据普京签署的一项法案，政府可通过一家国有企业向银行业者提供联邦政府债券(OFZ)。这样，银行业将从2015年年初开始，获得最高1万亿(兆)卢布的资金支持。

目前尚不清楚，哪家银行可能会受益于这项法案，但外界认为VTB和Gazprombank可能会争取获得援助，这两家银行都被认为具有系统重要性。

俄罗斯最大的银行--俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 或许会通过不同途径获得支持，可能性最大的是从央行获得次级贷款，因为央行是该行的大股东。(完) (编译/审校 洪曦/郑茵/王颖/张涛/龚芳/戴素萍)