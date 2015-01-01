路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

全球金市：金价跌至三周低位，因避险需求减弱

* 美元兑日圆处于六周高位 * 投资者静待周三的美联储政策声明 * 白银跌至三周低位，触及技术超卖水准 路透纽约/伦敦5月2日 - 黄金周二跌至三周低位，因对较高风险资产 的需求推高股市，美元兑日圆触及六周峰值。 “风险意愿回潮，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。 股市上涨，令持有非孳息的黄金的机会成本上升。美元走强，令黄金 对持有其它货币的投资者来说更昂贵。 1828 GMT，现货金 下跌0.1%，至每盎司1,255.43美元，稍早触 及1,251.37美元，此为4月10日来最低，且在200日移动均线附近。 美国期金 上涨0.1%。 黄金周一下跌0.9%，美国股市纳斯达克指数创下纪录高位，此前美国 国会同意一项支出计划，避免政府停摆。 美国股市波动率指数 周一跌至2007来最低水准。周二，全球股 市微幅上升，投资者等待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)在为期两 天会议后公布的政策决定。 现货银