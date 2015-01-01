金砖国家：12月31日股汇市收盘纵览

路透1月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月31日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 近持平，报956.28点。
中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现
香港股市：恒指收高，年线上扬1.3%
中国汇市：人民币今年贬2.4%告别四年升值路，明年料延续双向波动
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巴西股市休市。雷亚尔兑美元 报2.6572/92，上日报2.6575/87。
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南非股市：收盘持平，全年涨幅为6%，新年市场料将呈现大幅波动，因南非币兰特贬值及商品价格下滑打压投资人信心。指标Top-40绩优股指数 上涨0.05%至43,969点；综合指数 微涨0.03%，至49,770点，全年涨幅为7.6%。
南非汇市：兰特兑美元持平，2014年录得年线下跌
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印度股市：1月1日收盘近持平，部分蓝筹股遭遇获利了结，抵消Bharti Airtel 等电信类股因电信频谱订价相关消息带动的涨势。指标BSE指数 收高0.03%至27,507.54点，NSE指数 涨0.02%，收报8,284点。
印度汇市：印度卢比兑美元1月1日收盘下跌，美元在清淡交易中上涨。卢比兑美元 收报63.35/36，上一交易日收盘报63.03/04。
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俄罗斯金融市场休市。(完)
(整理 张明钧; 审校 张若琪)