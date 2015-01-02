欧元区金融：德拉吉称欧洲央行难以稳定物价的风险要高于半年前--报载

“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致。”

德拉吉还表示，购买公债是ECB为履行职责可能动用的工具之一，但必须避免向政府提供融资，这是被欧盟条约所禁止的。

印钞购买政府公债被视为是欧洲央行刺激通胀的最后手段之一。当前欧元区主要利率在0.05%，且外界越发对早前政策的效果感到怀疑。

欧元区通胀率在0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。外界要求欧洲央行采取更多行动的呼声也越来越高。有决策者警告称，原油价格大跌可能在未来几个月导致通胀率跌破零水准。

市场担心较弱的价格预期可能影响薪资和投资，并打压经济成长前景。

不过，德拉吉排除了欧元区解体的可能性。