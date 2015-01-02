欧元区金融：德拉吉称欧洲央行难以稳定物价的风险要高于半年前--报载

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致。”
德拉吉还表示，购买公债是ECB为履行职责可能动用的工具之一，但必须避免向政府提供融资，这是被欧盟条约所禁止的。
印钞购买政府公债被视为是欧洲央行刺激通胀的最后手段之一。当前欧元区主要利率在0.05%，且外界越发对早前政策的效果感到怀疑。
欧元区通胀率在0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。外界要求欧洲央行采取更多行动的呼声也越来越高。有决策者警告称，原油价格大跌可能在未来几个月导致通胀率跌破零水准。
市场担心较弱的价格预期可能影响薪资和投资，并打压经济成长前景。
不过，德拉吉排除了欧元区解体的可能性。
“欧元区解体？这种情况不会发生。因此不存在备选计划。”他说。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵/张涛)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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