美国利率：美联储预测模型显示应立即升息--费城联储总裁普洛瑟

标题新闻：IMF欧洲事务主管Thomsen称IMF需要看到希腊债务减免具体措施才考虑是否参与救助
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路透12月31日 - 即将退休的费城联邦储备银行总裁普洛瑟撰文称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开发的一个预测工具显示，美国应立即升息以跟上经济改善的步伐。
普洛瑟是美联储的少数鹰派官员之一。他与费城联储研究部门主管Michael Dotsey合作撰写的报告称，美联储开发的模型显示，美国应在2014年第四季度把接近于零的利率上调至0.5%，并在2015年第二季上调至1.1%。
Dotsey有望在普洛瑟3月1日退休之后接任费城联储总裁职位。
报告建议，美国应进入一个更为激进的紧缩周期，紧缩步伐超过美联储核心官员的预期。这些核心官员总体认为，如果经济继续改善，应在2015年年中首次升息，年底时使联邦基金利率达到1%左右。
“我们相信，美国经济已恢复到更加正常的状态……我们的指标显示，货币政策应该随之调整，”普洛瑟和Dotsey在报告中写道。
因为美国通胀依然疲弱且全球经济正在放缓，美联储对于将近10年来的首次升息采取十分耐心的态度。美联储主席叶伦12月暗示，未来几个月还不会采取行动。
普洛瑟还展示了其他更为常见的模型，也指示要立即采取紧缩行动。他在报告中写道，“如果推迟到2015年较晚的时候才升息，那么将来恐怕就必须采取更为激进的货币政策。”
所谓的“估计动态优化模型”(Estimated Dynamic Optimization)是美联储理事会经济学家开发的，从2006年开始在内部使用。该模型未将近期的油价剧挫纳入考量。
该模型建议，到2017年年底联邦基金利率应达到2.8%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)