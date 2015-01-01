美国与加拿大经济指标预测--1月2日-1月9日****

《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月29日当周
1月2日(五)
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 12月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.6 58.7
投入物价分项指数 43.0 44.5
就业分项指数 54.7 54.9
新订单分项指数 -- 66.0
1月5日当周
1月5日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 663.4
1月6日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
1445 美国Markit综合PMI 12月终值 -- 53.8
Markit服务业PMI -- 53.6
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 +0.3% -0.7%
1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.0%
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.2 59.3
企业活动指数 64.0 64.4
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 61.4
价格指数 -- 54.4
1月7日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月26日当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.6 增加20.8
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差418 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 -- 顺差1
出口 -- 449.2
进口 -- 448.2
1月8日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594
1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 150 132.3
1月9日(五)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -- +0.7%
1300 加拿大就业人口变动(万个) 12月 -- 减少1.07
失业率 -- 6.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1
民间就业岗位(万个) 增加23.5 增加31.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.7% 5.8%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.8%
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%
趸售销售(较前月) +0.2% +0.2%
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 周 二收低2美分，报每蒲式耳4.54美元，分析师称因遭遇获利了结。 对堪萨斯州硬红冬麦产区周末遭遇雪暴后可能对作物造成严重伤害的 担忧继续支撑市场。 今日CBOT小麦期货预估成交量为204,373口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌1-1 /2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元，分析师称，因获利回补和技术性回落 。 交易员等待看到，部分周末被大雨淹没的玉米种植面积是否会被大豆 取代。 7月大豆期货 在40日移动均线切入位遇到阻力，在隔夜交易中升 穿位于20日波林格区间高端的技术阻力位。该合约自3月6日以来未在40日 移动均线切入位之上交易。 7月豆粕合约 收跌3.60美元，报每短吨315.00美元；CBOT-7月 豆油合约 收高0.46美分，报每磅32.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为144,862口，豆粕为77,561口，豆油为95, 800口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)