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市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:21 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(374,826口)

139,027 117,131 47,894 156,993 171,076 343,914 336,101 30,912 38,725

较12月16日变动(未平仓合约：增加6,228口)

6,671 6,928 7,301 -6,323 -4,957 7,649 9,272 -1,421 -3,044

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 31.2 12.8 41.9 45.6 91.8 89.7 8.2 10.3

各类交易商数量(总计为367家)

122 111 106 79 102 264 270(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)
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