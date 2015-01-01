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市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:29 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(375,212口)

180,980 70,070 28,208 134,796 240,021 343,984 338,299 31,228 36,913

较12月16日变动(未平仓合约：增加3,469口)

-1,167 6,331 4,412 1,928 -7,938 5,173 2,805 -1,704 664

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.2 18.7 7.5 35.9 64.0 91.7 90.2 8.3 9.8

各类交易商数量(总计为288家)

113 89 71 52 57 202 189 (完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)
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