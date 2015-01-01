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市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,995口)

64,021 61,193 14,488 84,842 86,403 163,351 162,084 12,644 13,911

较12月16日变动(未平仓合约：增加2,093口)

　1,612 -7,685 -182 -784 12,187 646 4,320 1,447 -2,227

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.4 34.8 8.2 48.2 49.1 92.8 92.1 7.2 7.9

各类交易商数量(总计为264家)

89 90 48 60 64 175 180 (完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)
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