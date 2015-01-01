版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:47 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年12月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,816口)

43,503 75,702 11,167 87,515 43,435 142,185 130,304 10,631 22,512

较12月16日变动(未平仓合约：增加771口)

-3,619 -1,135 1,601 3,469 2,079 1,451 2,545 -680 -1,774

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 49.5 7.3 57.3 28.4 93.0 85.3 7.0 14.7

各类交易商数量(总计为233家)

58 110 50 48 42 132 180(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐