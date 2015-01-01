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市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:48 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,428,829口)

412,781 131,132 472,925 474,099 763,506 1359805 1367563 69,024 61,266

较12月16日变动(未平仓合约：减少47,033口)

-22,251 -19,821 -33,087 20,302 11,270 -35,036 -41,638 -11,997 -5,395

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 9.2 33.1 33.2 53.4 95.2 95.7 4.8 4.3

各类交易商数量(总计为329家)

111 98 128 80 97 258 269 (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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