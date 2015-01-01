CFTC报告：NYMEX原油期货12月23日持仓报告(表)

《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透12月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,428,829口)
412,781 131,132 472,925 474,099 763,506 1359805 1367563 69,024 61,266
较12月16日变动(未平仓合约：减少47,033口)
-22,251 -19,821 -33,087 20,302 11,270 -35,036 -41,638 -11,997 -5,395
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.9 9.2 33.1 33.2 53.4 95.2 95.7 4.8 4.3
各类交易商数量(总计为329家)
111 98 128 80 97 258 269 (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 周 二收低2美分，报每蒲式耳4.54美元，分析师称因遭遇获利了结。 对堪萨斯州硬红冬麦产区周末遭遇雪暴后可能对作物造成严重伤害的 担忧继续支撑市场。 今日CBOT小麦期货预估成交量为204,373口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌1-1 /2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元，分析师称，因获利回补和技术性回落 。 交易员等待看到，部分周末被大雨淹没的玉米种植面积是否会被大豆 取代。 7月大豆期货 在40日移动均线切入位遇到阻力，在隔夜交易中升 穿位于20日波林格区间高端的技术阻力位。该合约自3月6日以来未在40日 移动均线切入位之上交易。 7月豆粕合约 收跌3.60美元，报每短吨315.00美元；CBOT-7月 豆油合约 收高0.46美分，报每磅32.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为144,862口，豆粕为77,561口，豆油为95, 800口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)