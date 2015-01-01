版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 07:51 BJT

全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓--CFTC

路透纽约12月31日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周二公布的
数据，最近一周汇市投机客增持美元净多头仓位，此前一周美元净多仓降
至三个月最低。
    
    12月23日止当周，美元净多仓上升逾50亿美元至398.5亿美元，此前
一周为346.4亿美元。
    
    美元兑欧元和瑞郎的净多仓增幅最大，分别增加24.98亿美元和16.56
亿美元。

    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。    
   
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                12月23日当周         前一周
    多头仓位       29,021            45,652
    空头仓        122,763           132,579
    净仓位        -93,742           -86,927
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位       40,690            56,179
    空头仓位      187,294           182,834
    净仓位       -146,604          -126,655
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位        36,615           37,861
    空头仓位        51,848           52,413
    净仓位         -15,233          -14,552

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位         6,514           18,905
    空头仓位        23,360           22,560
    净仓位         -16,846           -3,655
    
    加元(100,000加元为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位        33,904           32,397
    空头仓位        46,091           48,091
    净仓位         -12,187          -15,694

    澳元(100,000澳元为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位        26,180           26,786
    空头仓位        65,416           61,039
    净仓位         -39,236          -34,253
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                 12月23日当周        前一周
    多头仓位         9,786            9,865
    空头仓位        11,194           10,504
    净仓位        　-1,408             -639(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 王兴亚；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐