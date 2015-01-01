全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓--CFTC

路透纽约12月31日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周二公布的 数据，最近一周汇市投机客增持美元净多头仓位，此前一周美元净多仓降 至三个月最低。 12月23日止当周，美元净多仓上升逾50亿美元至398.5亿美元，此前 一周为346.4亿美元。 美元兑欧元和瑞郎的净多仓增幅最大，分别增加24.98亿美元和16.56 亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 29,021 45,652 空头仓 122,763 132,579 净仓位 -93,742 -86,927 欧元(125,000欧元为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 40,690 56,179 空头仓位 187,294 182,834 净仓位 -146,604 -126,655 英镑(62,500英镑为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 36,615 37,861 空头仓位 51,848 52,413 净仓位 -15,233 -14,552 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 6,514 18,905 空头仓位 23,360 22,560 净仓位 -16,846 -3,655 加元(100,000加元为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 33,904 32,397 空头仓位 46,091 48,091 净仓位 -12,187 -15,694 澳元(100,000澳元为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 26,180 26,786 空头仓位 65,416 61,039 净仓位 -39,236 -34,253 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月23日当周 前一周 多头仓位 9,786 9,865 空头仓位 11,194 10,504 净仓位 -1,408 -639(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 许娜)