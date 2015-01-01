CFTC报告：CBOT大豆期货12月23日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性回落和获利回吐

路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌1-1 /2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元，分析师称，因获利回补和技术性回落 。 交易员等待看到，部分周末被大雨淹没的玉米种植面积是否会被大豆 取代。 7月大豆期货 在40日移动均线切入位遇到阻力，在隔夜交易中升 穿位于20日波林格区间高端的技术阻力位。该合约自3月6日以来未在40日 移动均线切入位之上交易。 7月豆粕合约 收跌3.60美元，报每短吨315.00美元；CBOT-7月 豆油合约 收高0.46美分，报每磅32.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为144,862口，豆粕为77,561口，豆油为95, 800口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)