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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 07:55 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(660,066口)

186,528 166,565 99,026 326,755 276,231 612,309 541,822 47,757 118,244

较12月16日变动(未平仓合约：减少35,230口)

-718 1,595 -22,020 -11,667 -10,989 -34,405 -31,414 -825 -3,816

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.3 25.2 15.0 49.5 41.8 92.8 82.1 7.2 17.9

各类交易商数量(总计为610家)

135 202 203 164 199 435 513(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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