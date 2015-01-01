版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 07:58 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月23日持仓报告(表)

路透12月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月23日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,227,423口)

429,335 158,154 144,631 543,340 692,796 1117306 995,581 110,117 231,842

较12月16日变动(未平仓合约：增加3,049口)

-3,233 -6,091 1,877 3,481 9,615 2,125 5,401 924 -2,352

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.0 12.9 11.8 44.3 56.4 91.0 81.1 9.0 18.9

各类交易商数量(总计为723家)

171 136 143 195 337 449 551 (完)

(编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐