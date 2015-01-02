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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 08:08 BJT

国际油市：美国原油大涨触及55.11美元，因上周库存降幅远超预期

路透首尔1月2日 - 美国原油期货 在2015年首个交易日触及每桶55.11美元，之后回落至每桶55美元下方，上周美国原油库存降幅超过预期予以支撑。

2357GMT，美国2月近月原油合约涨1.33美元报每桶54.60美元。上周美国原油库存降180万桶，因炼厂提高产量。分析师原本预估为减少6.7万桶。(完)

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