国际油市：美国原油大涨触及55.11美元，因上周库存降幅远超预期

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透首尔1月2日 - 美国原油期货 在2015年首个交易日触及每桶55.11美元，之后回落至每桶55美元下方，上周美国原油库存降幅超过预期予以支撑。
2357GMT，美国2月近月原油合约涨1.33美元报每桶54.60美元。上周美国原油库存降180万桶，因炼厂提高产量。分析师原本预估为减少6.7万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。