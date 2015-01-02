欧洲经济指标预测--2015年1月2日-1月9日****

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 1月2日(五) 0845 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 47.9 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 51.2 51.2 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 50.8 50.8 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 53.7 53.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加10 增加10.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.50 增加14.96 抵押贷款批准件数(千件) 58.500 59.426 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1月5日当周 1月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1月5-8日 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +1.9% (较上年同期) -- +1.7% 1月5日(一) 0830 瑞士制造业PMI 12月 -- 52.1 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 58.5 59.4 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负0.5 负2.5 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.5% 1月6日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 88 87 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 51.8 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.8 Markit综合PMI -- 49.1 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.4 51.4 综合PMI -- 51.4 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.9 51.9 综合PMI 51.7 51.7 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 58.6 58.6 1月7日(三) 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.5 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 6.6% 6.6% 经季节调整失业人数(万人) -- 287.2 0900 意大利失业率 11月 -- 13.2% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.3% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 -0.1% +0.3% 1000 欧元区失业率 11月 11.5% 11.5% 1月8日(四) 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -0.8% +2.5% 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.3% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1200 英国央行利率决定 1月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.1% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.55% -0.50% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -3.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差196 顺差206 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.8% 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 369 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 -- 1.10% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.7% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差35.82 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差96.20 (完)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100