基金产业：PIMCO总回报债券基金2014年绩效落后同业--晨星

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透纽约12月31日 - 晨星周三公布的初步数据显示，全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金2014年的绩效落后于多数同业。PIMCO公司2014年历经了人事动荡的一年。
晨星数据显示，该基金2014年上涨4.36%，绩效较77%的同业为差。
不过这仍较2013年的亏损有所回升；2013年是1999年以来该基金首度呈亏损。
标准普尔Capital IQ共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，PIMCO在2014年减少承担风险。
“不幸的是，由于利率下滑，减少承担风险实际上损及其相对于同业的绩效表现。”
美国10年期公债收益率(殖利率) 从2013年底的3.006%降至最近的2.1791%。
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(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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