基金产业：PIMCO总回报债券基金2014年绩效落后同业--晨星

路透纽约12月31日 - 晨星周三公布的初步数据显示，全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金2014年的绩效落后于多数同业。PIMCO公司2014年历经了人事动荡的一年。

晨星数据显示，该基金2014年上涨4.36%，绩效较77%的同业为差。

不过这仍较2013年的亏损有所回升；2013年是1999年以来该基金首度呈亏损。

标准普尔Capital IQ共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，PIMCO在2014年减少承担风险。

“不幸的是，由于利率下滑，减少承担风险实际上损及其相对于同业的绩效表现。”

美国10年期公债收益率(殖利率) 从2013年底的3.006%降至最近的2.1791%。

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