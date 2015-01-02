《全球主要央行动态》--1月2日

以下所列为上周四下午至本周五上午(12月25日-1月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

费城联邦储备银行总裁普洛瑟撰文称，美联储开发的一个预测工具显示，美国应立即升息以跟上经济改善的步伐。普洛瑟与费城联储研究部门主管Michael Dotsey合作撰写的报告称，模型显示应在2014年第四季度把接近于零的利率上调至0.5%，并在2015年第二季上调至1.1%。报告建议，美国应进入一个更为激进的紧缩周期，紧缩步伐超过美联储核心官员的预期。

明尼亚波利斯联邦储备银行发布的市场数据分析显示，美国通胀率在2015年跌破1%的可能性为五年来最高，通缩风险日益上升。该储备银行总裁柯薛拉柯塔和几位顶级经济学家认为，美联储在作政策决定时，应该把这类市场预期的变化也考虑进去。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。德拉吉在接受德国商报采访时呼吁各国政要推行必要的改革措施、降低税负并破除繁文缛节，支持欧元区经济复苏。他表示，欧元区的复苏“脆弱且不平衡”。

欧洲央行执委普雷特表示，近期的货币刺激政策可能不足以重振经济，尤其是油价可能推动通胀在2015年大部分时间里降至负值。普雷特称，欧洲央行正密切监控油价下跌对物价稳定前景的影响。但他表示假如还有降息空间，欧洲央行委员早就一致同意降息了。

德国央行总裁魏德曼表示，2015年德国经济成长可望较预期为佳，而欧洲的情势并不像许多人所认为的那么糟。魏德曼重申反对欧洲央行购买主权债券的计划。

瑞士央行否认瑞郎兑欧元曾经升破1.20上限的媒体报导，称所用数据为不具约束性的指导价。

**中国**

据路透看到的文件显示，中国央行发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。文件显示，新纳入各项存款口径的存款是指存款类金融机构吸收的证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV(境内特殊目的载体)存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放。

中国央行最新季度例会指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国央行研究局局长陆磊表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。

中国人民银行公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。刊登在央行网站的公告称，央行于11月20日和28日进行了六天期SLO,操作规模分别为710亿元和300亿元，利率分别为3.15%和3.28%;11月21日则进行了1-6天期SLO，操作规模为650亿元，利率为2.84%。此为央行今年第二度使用SLO工具。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，央行若决定再度放松货币政策，还有很多工具可用，并强调了央行在下个财年实现通胀率目标的决心。黑田东彦在日本每日新闻刊登的专访中称，“有许多调整货币政策的途径”，并重申日本央行准备在必要时再次扩大刺激举措，以实现2%的通胀率目标。

另外黑田东彦表示，近来油价下跌对日本经济有很大利好，长期来看将有助于加速通胀。他敦促企业高管给员工上调薪水，帮助结束困扰日本10多年的通缩问题。

**其他央行**

韩国央行总裁李柱烈表示，把货币政策与通胀目标挂钩可能并不可取，因为通胀下降使得央行面临进一步降息的压力。“在供应因素导致通胀持续处于低位的情况下，如果管理货币政策只是为了实现通胀目标，可能并不可取，”李柱烈在新年致辞中表示。韩国央行称，另一个主要货币政策目标是维持金融稳定。

巴西央行表示，外汇市场干预行动将至少持续到2015年3月底，不过为支持雷亚尔汇率而每日提供的外汇对冲供给规模将减半。巴西央行在声明中称，周一到周五每日出售的外汇互换规模不超过1亿美元，低于目前的2亿美元。根据巴西央行官网上的声明，除每天出售外汇互换外，还将在必要时以附带回购协议的方式出售美元，以提高外汇市场流动性。央行并表示，为稳定汇率，有可能动用“一切可以动用的工具”来出售美元。

印度央行警告称，国内银行机构之间关系密切，倘若一个机构陷入困境，整个银行系统尤其容易受到波及。央行在半年度金融稳定报告中指出，这意味着，在严峻压力测试的环境下，印度最大的五家联系最密切的银行中若有一家遇到困难，则可能牵连其它银行，从而导致银行系统一级资本减少近50%。央行还警告称，印度非银行金融企业也给银行系统带来风险，因为他们与银行业关系密切。

泰国央行称，2014和2015两年经济增长可能达不到之前的预期，因出口疲软且公共支出迟缓。泰国央行下调对2014年经济增长的预期，从9月预计的1.5%下调至0.8 %，对2015年经济增长预测从4.8%下调至4.0%。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

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