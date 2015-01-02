国际油市：原油价格急涨逾1美元，因美国一重要供应设施失火

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透首尔1月2日 - 布兰特原油期货 周五亚洲盘中触及每桶58.48美元，受到美国原油库存降幅大于预期，以及一美国重要原油供应设施失火消息支撑。
0107GMT，美国原油期货近月2月合约亦上涨1.04美元至每桶54.31美元，稍早一度触及每桶55.11美元。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存 减少180万桶。分析师原预期原油库存减少6.7万桶。
安桥(Enbridge) 北达科他一原油储存及管线设施起火燃烧，亦令油价受到支撑；这是美国第二大原油生产商的原油产出主要集散地。目前尚不清楚这场火灾是否影响到储油槽，以及是否波及其他厂区设施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。