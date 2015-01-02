国际油市：原油价格急涨逾1美元，因美国一重要供应设施失火

路透首尔1月2日 - 布兰特原油期货 周五亚洲盘中触及每桶58.48美元，受到美国原油库存降幅大于预期，以及一美国重要原油供应设施失火消息支撑。

0107GMT，美国原油期货近月2月合约亦上涨1.04美元至每桶54.31美元，稍早一度触及每桶55.11美元。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存 减少180万桶。分析师原预期原油库存减少6.7万桶。

安桥(Enbridge) 北达科他一原油储存及管线设施起火燃烧，亦令油价受到支撑；这是美国第二大原油生产商的原油产出主要集散地。目前尚不清楚这场火灾是否影响到储油槽，以及是否波及其他厂区设施。(完)

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