《全球重要经济事件一览表》--1月2日-年1月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)
1月2日(五)
暂无重要经济事件。
1月3日(六)
波士顿--旧金山联储银行总裁威廉姆斯将出席美国经济学会年会“美国和全球经济展望”小组讨论(1300)；波士顿联储银行总裁罗森格伦将出席“信贷可获得性”的小组讨论(1515)，出席“政策正常化”小组讨论(1930)。
1月4日(日)
波士顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在韩国-美国经济学会波士顿年会上发表讲话，主题为“规则与自主选择的反思”(2200)。
1月5日(一)
波士顿--旧金山联储银行总裁威廉姆斯将出席关于住房、失业和货币政策的小组讨论(1300)。
1月6日(二)
暂无重要经济事件。
1月7日(三)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加主题为“不确定经济环境中货币政策的作用和影响”的谈话(2330)。
华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未有宣布利率决议的计划。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至1月8日)。
1月8日(四)
麦迪逊--波士顿联储银行总裁罗森格伦在威斯康辛银行家协会召开的2015年威斯康辛经济预测午餐会上发表演说(1800)。
伦敦--英国央行宣布利率决议(1200)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月政策会议记录(0830)
1月9日(五)
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与一项公开市民集会论坛(0100)
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景(1820)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 张明钧; 审校 许娜)