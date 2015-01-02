意大利政治：总统表示因年事已高即将辞职

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透罗马12月31日 - 现年89岁的意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三表示，因年事已高，即将去职下台；总理伦齐(Matteo Renzi)将面临挑选继任人选的政治挑战。
纳波利塔诺数月来一直暗示要辞职。他在年末总统致辞一开头便表示，这也是对他的继任者发表谈话，而后者将在“短期内”接替他的职位。
尽管他并未确切表明何时下台，外界普遍认为他会在1月辞去总统一职；意大利将于1月完成欧盟轮值主席位置的交接。
倘若伦齐无法推出可接受的人选，则其推动经济改革及改变宪法和选举制度的能力将备受质疑。
这也会引发关于提前选举的诸多揣测，加剧欧元区的政治不确定性。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。