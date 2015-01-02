意大利政治：总统表示因年事已高即将辞职

路透罗马12月31日 - 现年89岁的意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三表示，因年事已高，即将去职下台；总理伦齐(Matteo Renzi)将面临挑选继任人选的政治挑战。

纳波利塔诺数月来一直暗示要辞职。他在年末总统致辞一开头便表示，这也是对他的继任者发表谈话，而后者将在“短期内”接替他的职位。

尽管他并未确切表明何时下台，外界普遍认为他会在1月辞去总统一职；意大利将于1月完成欧盟轮值主席位置的交接。

倘若伦齐无法推出可接受的人选，则其推动经济改革及改变宪法和选举制度的能力将备受质疑。

这也会引发关于提前选举的诸多揣测，加剧欧元区的政治不确定性。(完)