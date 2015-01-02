港报财经评论：政策飘忽，买中资股宜知进退--信报1月2日

政策飘忽，买中资股宜知进退/习广思

新的一年，新的开始，希望读者们2015年会有更彪炳的战绩。美股大除夕全日市，但标普500指数跌了1.03%，美国波动指数升20.6%，这样的单日升幅去年少见，有人担心长达7年的老牛是否到了尾声？业绩期近，券商全面下调各行各业的第四季盈利预测，令业绩前美股较为动荡，一个长年的牛市有韧力。不过，在美股下跌之际，中资股仍然亮丽，三只油股、国寿 均在假前上扬。美国业绩期临近，首只公布业绩的蓝筹股美国铝业将于本月12日派成绩表，美铝2008年至2013年共6个年度业绩，有5次跑输市场预测，翌日股价亦有5年下跌。

整体而言，去年第四季因油价大跌及美元强势，券商大幅下调标普500成分股盈测，第四季盈测由9月30日的增长8.4%，下调至2.6%；全年计盈利增长由6.5%下调至5.7%。2015年全年盈利增长则由11.8%下调至7.9%，当中以能源股的下调幅度最大。虽然盈测下调，但今年10个行业中仍有5个的盈利增长料达双位数字，工业类股份达9.6%，接近双位数增长，与9月底比较，盈测削幅最大的是能源行业，来回达25%。论估值，标普指数2015年的市盈率为16.1倍，比5年及10年平均数13.6倍及14.1倍都要高，不能算是便宜，但企业有8%的盈利增长，若不计能源股则有约一成增长，在世界其他市场并不易寻，也为美股这头老牛注入生命力。

2015年投资市场的风险除了欧洲外，新兴市场是另一个焦点。国际金融研究所（Institute of International Finance）是一家成员来自金融界及商界的研究组织，周二该研究所发表新兴经济体国际资金流向报告，显示外资从新兴市场债市及股市撤走的资金共115亿美元，是2013年中联储局前主席贝南奇响起量宽退市警号后最多。该报告指出，投资者情绪于去年12月次周急转直下，时间约是俄罗斯卢布大跌，布兰特原油价格跌穿每桶65美元水平（除夕收市场为57.33美元），受影响最大的是墨西哥、南非及巴西等。亚洲新兴经济体算是较佳，录得微量净流入，但数额大不如前。(B01)

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美元兑加元整固待变/苏子

近日国际油价虽然持续下跌，而美元整体走势亦见造好，但美元兑加元却未能成功突破上月15日的1.1673加元高位并挑战2009年7月的1.1724加元高位，汇价只是在触及上述的1.1673加元高位后，便开始陷入窄幅整固的局面，出现应升不升的古怪走势。截至本周二为止，美元兑加元在日线图上呈现一个敏感三角形的待变形态。不过到本周三，即上年最后一个交易天，美元兑加元在交投清淡的市况里，虽然可以下破上述的敏感三角形底部，但破位后仅跌至1.1561加元水平，未能顺势下破近期反覆区的1.1559加元低位，而且最后更以近似锤头利好形态升回三角形内收市，出现了假突破，故理论上稍后汇价仍有机会顺着油价的弱势，向上作出重大突破。

不过，倘若稍后美元兑加元始终未能进一步走高，反而更下破上月17日的1.1559加元低位收市，届时便几可肯定汇价将在应升不升的大提前下见了短期重要顶部。若美元兑加元调整去年下半年升幅的23.6%及38.2%；目标分别为1.1424加元及1.1269加元。由于上述的23.6%调整目标与50天平均线支持相若，亦在20天保历加通道的1.1445加元底部支持附近，因此一旦顺利跌破，料在技术走势显着转劣下，已几可肯定会进一步考验38.2%调整目标。留意此目标则在目前正在上升中的100天平均线支持，以及日线一目均衡图云雾区的1.129加元顶部支持附近，故理论上在美元大方向仍被市场极为看好的大前提下，美元兑加元调整至38.2%目标附近应可获得甚佳的承接力，因此那些有意采取趁低吸纳的投资者，可以考虑在汇价回落至此目标附近时才采取行动。

金价自上月15日失守20天平均线后，整体走势便保持在此平均线（处于1196.10美元．下同）以下波动，乏力返回之上收市，配合日线CCI指标亦乏力返回正方水平来看，金价稍后有较高机会再度下试上月22日的1,170.30美元低位。若失守，料会考验20天保历加通道的1,161.50美元底部支持。(B14)

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