港报财经评论：买海螺华能，迎国企电改--经济日报1月2日

买海螺华能，迎国企电改/林瑞芬

2014年港股表现中规中矩，周三收23,605，全年只升1.3%，上落为主；国指则有惊喜，周三收报11,984，全年升11%。近月对中资股表现，既有失望又有憧憬，因为部分H股与A股的趋势略有分歧，同股升幅或趋势略有不同，如金风科技A股已创今年新高，但H股 未见同步。不过，南北车合并，由于中国内地有停升板幅度限度，周三两股的H股升幅大步过A股。A、H股购买者的口味始终有所不同，中国内地投资者追捧，又不表示国际投资者也追捧，观点也可能不同，如内银股国际投资者未全认同估值修复之路已展，这点在2015年内投资者炒作两地股也需关注的细节，有时拣H股为佳，有时则拣A股为佳，两地找机遇，费神过以往只集中注意港股。

今日续做展望，选中资股更重改革红利的释放预期，国企改革，海螺水泥值得留意。公司公布，母企海螺集团拟将安徽投资集团所持海螺集团51%股权转换为直接持有海螺水泥及海螺型材股份；余下部分资产将透过海螺创业 全资附属海创实业并入海螺创业。改革后，安徽国有资产监督委员会及海螺创业将分别直接持有海螺水泥A股的18.7%及18%股权。综合券商分析，安徽省投资直接持股上市公司相比间接通过海螺集团持股更便于国有股减持，乃混合所有制改革之举。

若通过后续改革措施，最终实现海螺创业控股上市公司，则有望在两方面对上市公司形成利好：一是，管理效率提升，决策机制将更为灵活，公司不再受国有企业行政规定约束，职业经理人选聘、考核和管理层中长期的激励机制将在民营企业内更为方便有效地执行；二是，上市公司分红率有望明显提升。这是中期的预期目标，着眼明年业绩，则料稳中有升。综合券商中信、招商、申银、海通及光大对海螺2014年度每股盈利预测由2.13至2.54港元不等、2015年度每股盈利预测由2.28至2.87港元不等。内房股虽仍在中期调整，但崩溃式下泻可能不大，加上中国内地积极推中、外基建业，对水泥构成稳定需求。海螺为行内拥有无法复制的成本优势，其生产成本比行业平均水准低20至30港元/吨，未来在行业去产能过程中，公司将藉显着成本优势最终胜出。(B04)

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2015年策略：先攻后守/余少文

2014年成为历史，国企指数虽未能升越12,000点结束，但全年升11%，维持近年年跌年升走势。展望2015年，料国指上半年可以继续进攻，但下半年或以守为主。国企指数在2014年升1,168点或11%，收报11,984点，是过去四年来最高收市价，亦维持四年来年升年跌的走势；红筹指数连升两年，去年回落，下跌203点或4%，收报4,350点，未能摆脱过去八年的两年升后第三年必跌走势，但以此惯性来看，则今年应该可以回升。至于A股表现更劲，沪深300指数升1,203点或52%，收报3,533点，上证综合指数升1,118点或53%，收报3,234点，都是踏入2010年以来最大的年度升幅。

A股升势凌厉，主要集中在下半年，尤其是11月和12月，因为是沪港通实施，沪深指和上证不约而同在11月升超过10%，12月升超过20%。由于预期A股已踏入牛市，若然是“疯牛”，则今年升势仍会是强劲，届时可以带旺H股。在去年初的2014年展望中，指出国指去年可以升，大行当时给予指数去年平均目标为12,885点，虽然国指未达标，但曾高见12,115点，是二十二个月高位。当时看好的保险股和证券股，幸不辱命，是表现最好的H股之一，虽然这些股份升幅没有1倍或以上，但新华保险 、海通证券 、中信证券 、中国财险 等全年升幅都超过30%，升得最劲的成分股是中国中铁 、新保和华能国际 ，中铁升幅近60%。

至于H股、红筹和民企，升幅超过1倍的股份，普遍不是基金股，相信这现象会延续下去，投资者能承担风险，今年也可以考虑该些三、四、五线的中国概念股，但今年会留意去年看好但“输死”的支付股，以及走出谷底的板块，如煤炭、水泥、钢铁等，支付股的爱股依然是高阳科技 ，反底股则留意安徽海螺 、金隅股份 、中材股份 、中国神华 、鞍钢股份 等。其实，国指今年可以升多高，涉及很多因素，如中国放水力度、经济增长情况、人民币贬值、美国加息等，若然一切顺利，即中国继续放水、或减息、或降准，国指可以很快见15,000点，因为这目标预测PE只有10倍，仍然是众大中华市场指数中最低，只是中国去底开始开水喉，过去所见，大开水喉后便要关水喉。(B05)

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