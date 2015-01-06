港报财经评论：A股带旺成交，港交所有牛气--经济日报1月6日

A股带旺成交，港交所有牛气/林瑞芬

A股2015年首个交易日大造好，无奈港股倒跌收场。恒指跌0.6%至23,721，国指跌0.3%至12,206，中资股中的内房股续抽升。去年底始看好的水泥股、内房股纷纷爆上，金隅 、保利置业 及中国海外 涨1%至6.5%不等。金隅去年11月首次推介时在6.2港元左右，现价7.41港元，累计涨幅近20%，突破中期阻力轨7港元，守稳8港元目标都有得看！

据交银国际认为，虽然中国内地货币政策仍为中性，但1月份流动性可能趋紧或许会迫使央行采取行动放水，甚至不排除在春节前下调存款准备金率的可能性。这是利好相关金融股、内房股的最大支持，上证指数于短期抵近3,400至3,500至识抖抖都说不定，昨收报3,350，大升3.6%。此外，目前市场在提升价残权重的大国企估值上证50指数，以反映大国企为主的现价预测PE约12倍，2007年曾高见42倍，现时未见疯狂。年内上证探试3,400至3,500中期阻力极有可能，破之，反覆回试4,800更有冀望。从估值面论。据彭博综合分析，上证现价预测PE仅14倍，2008年曾高见30倍，中间有空间想像。国指更有想像，预测PE为8倍左右。

过去两个月主力推介中资股作为2015年新一年的部署，港股中又是否完全没有机遇？说实在，港股中的机遇确不多，地产股因香港地产市道已见顶，加上美息不能长时间维持低水平，大升空间有限。蓝筹港股中，值博的不多，要拣选择之一是港交所 。今年来讲，股价续有上升的值博空间。大摩刚刊报告，将港交所目标价由200港元上调至225港元，非无基本面支持。去年11月，大摩曾将港交所目标价由220港元降至200港元，但今次又将目标上调，且高于220港元至225港元。A股升势料延续至今年，港股交投或多或少受到刺激畅旺。事实上，2014年第四季，港股日均交投额为800亿港元，是自2010年第四季以来高位，而2014年12月港股日均交投额更有1,000亿港元，更是自2007年以来12月的最佳纪录。在此基础下，大摩将2015年港股日均交投额的预期数由720亿港元上调至800亿港元。A股购买力更强下，A股股价短期被抽升的幅度较H股为大，溢价拉阔下，大摩就估量不排除未来会有资金南下炒平价的H股；而去年A股热捧权重股，若港股中同类股份亦在随后被追涨，这都是可能刺激港股交投畅旺的机会。(B07)

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网络金融启动，腾讯饮头啖汤/余少文

A股2015年首个交易日走高，带动国企指数升越三年高位，有力挑战14,000点。至于中国内地互联网金融启动，饮头啖汤的腾讯控股 可扩盈利来源。A股昨日复市，强势迎来2015年第一个交易日，沪深300指数升3%，收报3,641点；上证综指升3.6%，收报3,350点，带动国指高见12,400点。可惜在A股收市后逆转，国指最后倒跌38点，收报12,206点，成交额297亿港元，仍有60%主板H股逆市上升；而红筹指数跌9点，收报4,438点，成交额71亿港元。虽然A股急升，但沪深两市成交额只有8,500亿人民币，似乎跟昨日升市并不配合，总认为急升市况宜有超过1万亿人民币的成交额。但如上周指出，A股过去亦曾出现大半年的严重超买或顶背驰现象，A股反而继续升及创历史高位，故目前对A股是审慎乐观，上证今年见4,600点的机会仍然存在。

至于国指昨日倒跌，反映其上升力度在减弱，尤其近期领涨的内银股和内险股，前者昨日虽继续强势，但内险股有回吐压力，若然内险股先跌，要小心内银股出现骨牌效应，即使国指今日曾升越12,354点的三年高位，似乎要先调整，待12,000点见支持后，才朝下一个阻力位14,000点进发。市场亦关注总理李克强参观微众银行，以及在参观时表示互联网金融不仅要倒逼传统金融改革，也要与传统金融“融为一体”，开展同业合作。可预见中国内地会加快传统金融改革，互联网金融、借贷或会成为日后的“常用词”，即相关业务会愈来愈受人关注，尤其微众银行大股东腾讯昨日升近1%，收报113.5港元，可以多一个收入来源，令想起当年中国平保 参与银行业务，也有小小令人有不务正业的感觉，只是腾讯的不务正业似乎更严重。

不管如何，互联网银行业务对腾讯的效应，未必可以在一、两年内浮现出来，但至少令腾讯多了一个收入和盈利来源，因为腾讯主要收入是涉及互联网的增值服务，占收入比重80%。腾讯今年首三季整体收入升40%至462亿人民币，第三季升38%至160亿人民币；而首三季电子商务交易业务收入急降33%至43亿人民币，是因为将相关业务跟京东作战略交易，由自营变为交易平台；至于网络广告首三季升61%至57亿人民币，但毛利逾50%。(B05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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