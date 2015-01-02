港报社评：外滩惨剧，港宜引为警惕--星岛日报1月2日

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
元旦前25分钟，上海外滩发生人踩人，事件至少导致36死、47伤，和22年前香港中环兰桂坊惨剧一样，令一个城市在震撼和哀伤中进入新的一年。这宗惨剧反映出安全意识低落，不止是个人的问题，更是城市管理的问题。
世界多个都市都有大型街头倒数迎新活动，为市民和游客带来欢乐，无论雪梨、纽约、伦敦以至香港，都有极严密的人群管制安全措施，确保不会乐极生悲。上海发生了惨剧后，内地已经有评论认为应该效法香港。
上海外滩观景台面积和长度远超尖沙嘴，就算当局为容纳人群不作全面封锁，至少亦要实施人流管制，分流上落人群，广作宣传，提高群众的避险意识，并且调派足够的警力在现场维持秩序，以及万一有意外时作出应变。
上海作为全国管理最先进的城市，仍然发生这样的惨剧，进一步提醒国人不要看到宏伟漂亮的硬件建设就头脑发热，在管理软件上更需现代化。香港在城市管理的软件上胜于上海，但是切勿就此自满，更应珍惜和警惕。
今年聚集在维港两岸倒数迎新的人数跌破30万，是四年来最低，部分市民可能是担心示威活动可能引起混乱而却步，尤幸最后没有不愉快事件发生。上海外滩的惨剧，提醒港人无论有何诉求，都要尽量避免在大型群众庆祝活动中引起混乱，当局则要在人群控制措施方面精益求精，保护市民和游客安全和城市形象。(A04)
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路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。