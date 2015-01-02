港报社评：亚洲空难举世惊，廉航扩展响警号--信报1月2日

对航空业来说，2014无疑是多灾多难（甚至有点邪门）的一年。三月，一架载有239名乘客和机员的马航客机，从吉隆坡飞往北京途中突然失踪，至今下落不明。四个月后，马航另一客机于乌克兰上空遭怀疑亲俄武装分子击落，机上298人无一生还。上周日，总部在马来西亚的亚洲航空（AirAsia），旗下一架客机于爪哇海上空与控制塔失去联络，印尼当局已证实航机坠海，搜索人员陆续寻获飞机碎片和乘客遗体。

三宗惨剧之间应无直接联系，但灾难接二连三，却暴露了许多航空业和监管当局必须正视的趋势，当中以廉价航空的急剧扩展最值得留意。

廉航急剧扩展是市场开放的必然结果，但随着航班激增，航空专才供不应求日益严重。在人手不足的现实下，廉航要么“物尽其用”，要求机师、技术和舱务人员加班；要么以经验和训练未必足够的新手滥竽充数，两种情况皆足以加剧意外发生的风险。。

亚航安全纪录向来优异，2002年成立以来从未发生重大事故，服务水平更加有口皆碑。航空公司再从善如流，搜救行动亦必须当局充分配合。不幸的是，区内发展最快的两个廉航市场印尼和马来西亚，非但与三宗空难密切相关，惨剧发生后，官僚交代成因固然不清不楚，对外公开资料更加可免则免。这不仅令搜救工作事倍功半，三宗空难真相如何，恐怕难以水落石出。

这两个国家在厘清事件和协助搜救上拖泥带水，也许有不愿外界揭发其航空系统千疮百孔的“难言之隐”，惟不正本清源对症下药，廉航在区内发展愈速，乘客和机员的安全便愈发令人担忧。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘