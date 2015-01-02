《热点透视》弗里德曼笔下的“撒钱直升机”可能率先从日本起飞

这种机制相对直接了当。假设日本5,200万个家庭中，每个家庭都收到一张借记卡，里面有央行存入的20万日圆(1,700美元)。一年后，卡里面的剩余额度都会消失，从而确保家庭花掉这笔意外之财。这样就向经济注入额外10万亿日圆的民间购买力，相当于日本GDP的2%。反过来，又将鼓励企业投资和提高薪资。净效益类似于减税，但是通过新发钞票而非政府债务进行融资。

日本政府债务已经相当于该国GDP的245%，因此在不增加发债的情况下，能够刺激经济成长将是重大利好。消费者如果知道他们将来不必通过多缴税来偿还这笔横财，那么就会随意支出。

但是，倘若弗里德曼的直升机方案是对抗通缩的一把利器，那为什么还没有哪家央行采用呢？通常的答案是，减税是只有政府才能做出的财政决策。对政府债务进行货币化，是抗击货币贬值和恶性通胀的一剂药方。

日本以前曾向其公民发过现金，将来可能还会这么做。但支票通常来自政府，而不是央行。打破这种现状将意味着财务省失去对财政政策的控制权。政界将不会允许这种事情发生。日本央行也可能阻止此类激进举动：最近扩大QE的决定在央行政策委员会只是勉强通过。

不过，日本可以暗中实施货币政策提供支持的减税措施。假设，QE措施在2016年晚期结束。届时，日本央行将持有几乎五分之二的政府公债。若央行试图把这些债券回售给民间部门，则可能破坏日本的经济和财政稳定性。

英国金融服务监管局(FSA)前主席特纳曾建议，将央行持有的公债转换为无限期的零息证券。这样大笔一挥，政府就摆脱了偿还债务的义务。对日本而言，加税将不再是迫切需要。承受去年4月上调消费税之痛的脆弱经济将得以松口气。这也相当于一次暗中减税，并不需要动用直升机撒钱或发放借记卡。