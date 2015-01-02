《分析》2015年美国债市料表现不温不火，今年盛况难再重演

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
分析师表示，欧洲、日本和中国的央行可能祭出何种举措来帮助其经济体，也将扮演关键角色。欧洲和日本决策者料将采取行动刺激经济，这进而可能进一步推低其本已处于纪录低位的收益率。
海外投资人则可能因此而将更多的资金投入美国债市，因其收益率相对较高。
“在固定收益市场的供需技术面仍良好，”Brennan表示。
并非所有的美国债券表现都和长券一样好。垃圾级债券和通膨保值债券(TIPS)在下半年大受冲击，部分是因油价急跌。美国原油期货价格自夏季高峰以来已挫跌50%，一度跌破每桶53美元创五年半低位。
高收益债券在下半年下跌了5.61%，TIPS则下滑2.33%。高收益债券受累于担忧能源公司持续偿债；TIPS之所以下滑，则是因为油价下跌造成投资人重新考虑对通胀的预期。
根据巴克莱，2014年垃圾级债券和TIPS的报酬率分别为2.45%和3.36%。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/戴素萍 审校 朱晓军/田建华/杜明霞)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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