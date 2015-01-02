《分析》2015年美国债市料表现不温不火，今年盛况难再重演

分析师表示，欧洲、日本和中国的央行可能祭出何种举措来帮助其经济体，也将扮演关键角色。欧洲和日本决策者料将采取行动刺激经济，这进而可能进一步推低其本已处于纪录低位的收益率。

海外投资人则可能因此而将更多的资金投入美国债市，因其收益率相对较高。

“在固定收益市场的供需技术面仍良好，”Brennan表示。

并非所有的美国债券表现都和长券一样好。垃圾级债券和通膨保值债券(TIPS)在下半年大受冲击，部分是因油价急跌。美国原油期货价格自夏季高峰以来已挫跌50%，一度跌破每桶53美元创五年半低位。

高收益债券在下半年下跌了5.61%，TIPS则下滑2.33%。高收益债券受累于担忧能源公司持续偿债；TIPS之所以下滑，则是因为油价下跌造成投资人重新考虑对通胀的预期。