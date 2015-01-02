美国个股：Ambac提起诉讼，指控美国银行旗下Countrywide骗保

路透纽约12月31日 - Ambac Assurance对美国银行 提起诉讼，以收回承保约16.8亿美元证券带来的数亿美元损失。这些证券中至少有部分是以美国银行旗下子公司Countrywide Home Loans的高风险抵押贷款做担保。

在周二递交纽约州法庭的诉状中，Ambac指控Countrywide在所谓“支付选择性可调利率负摊销抵押贷款(pay option adjustable-rate mortgage negative amortization)”的品质方面存在欺诈，这些贷款是Ambac承保证券的担保品。

Ambac称，这些证券在2005-2007年期间分八笔交易发行。

Ambac表示，截至10月31日，公司面临超过6亿美元潜在理赔；而截至11月30日，支持这些被承保证券的贷款池遭受30.7亿美元损失。该公司还称，如果知道Countrywide的欺诈行为，绝不会承保。

“Countrywide的欺诈行为因这些交易的糟糕表现而暴露出来，”Ambac表示。该公司2010年9月针对美国银行提起过类似的指控。美国银行是美国第二大银行，于2008年7月收购了Countrywide。

“我们已清理了重大遗留抵押贷款相关敞口，我们将分析和处理Ambac最新诉求，”美国银行发言人Lawrence Grayson周三表示。

Ambac Assurance是Ambac Financial Group 旗下子公司。