美国个股：Ambac提起诉讼，指控美国银行旗下Countrywide骗保

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透纽约12月31日 - Ambac Assurance对美国银行 提起诉讼，以收回承保约16.8亿美元证券带来的数亿美元损失。这些证券中至少有部分是以美国银行旗下子公司Countrywide Home Loans的高风险抵押贷款做担保。
在周二递交纽约州法庭的诉状中，Ambac指控Countrywide在所谓“支付选择性可调利率负摊销抵押贷款(pay option adjustable-rate mortgage negative amortization)”的品质方面存在欺诈，这些贷款是Ambac承保证券的担保品。
Ambac称，这些证券在2005-2007年期间分八笔交易发行。
Ambac表示，截至10月31日，公司面临超过6亿美元潜在理赔；而截至11月30日，支持这些被承保证券的贷款池遭受30.7亿美元损失。该公司还称，如果知道Countrywide的欺诈行为，绝不会承保。
“Countrywide的欺诈行为因这些交易的糟糕表现而暴露出来，”Ambac表示。该公司2010年9月针对美国银行提起过类似的指控。美国银行是美国第二大银行，于2008年7月收购了Countrywide。
“我们已清理了重大遗留抵押贷款相关敞口，我们将分析和处理Ambac最新诉求，”美国银行发言人Lawrence Grayson周三表示。
Ambac Assurance是Ambac Financial Group 旗下子公司。
这项诉讼显示出，美国银行可能仍要面对2008年金融危机之前抵押贷款业务不当行为的法律责任，尽管美银已在8月与联邦和州政府监管当局达成协议，支付创纪录的166.5亿美元罚金，以了结民事欺诈指控。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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