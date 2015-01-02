意大利数据：12月制造业PMI降至48.4，为19个月以来最低

12月新订单分项指数从11月的47.8降至47.0，为2013年5月以来最低。此外，产出和就业分项指数也都下滑。

Markit报告称，少有的亮点是海外订单指数继续增长，但增速略低于11月，部分是得益于意大利企业在美国的新业务录得增长。

近期数据鲜见意大利经济复苏迹象。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)已经调降了低收入者的缴税额度，以期提振消费者支出，同时还要求欧盟能够放宽严格的支出限制。（完）